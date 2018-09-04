2018-09-04T04:26:47+03:00
Экономика

Старые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

Это связано с атакой мошенников, вбросивших крупную партию фальшивых пятитысячных банкнот
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вброс затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки купюрВброс затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки купюрФото: Анастасия ОСИПОВА
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В последние дни кое-кто из нас мог столкнуться с проблемой: некоторые банкоматы не принимают купюры в 5000 рублей. Оказывается, это связано с массовым вбросом фальшивых пятитысячных банкнот.

Проблема коснулась только старых аппаратов, у которых нет современных устройств для проверки купюр. На прошлой неделе компания NCR – производитель популярных в России банкоматов – предупредила отечественные банки о вбросе подделок, после чего многие кредитные организации по совету NCR временно приостановили прием купюр номиналом 5000 рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных российских банков.

«Ущерб они пока оценить затруднились – еще не все банкоматы инкассированы, но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк», - отмечает издание.

По словам собеседников «Ведомостей», вброс фальшивок в банкоматы – редкость. А поймать мошенников будет сложно, потому что невозможно определить, на какую именно карту были зачислены липовые банкноты, которые в кассете перемешались с настоящими. Нужно пересматривать все записи камер видеонаблюдения.

Как ранее писал сайт kp.ru, летом в банковской системе страны стали выявлять поддельные банкноты 2000 рублей. Но самой популярной у фальшивомонетчиков по-прежнему остается пятитысячная купюра — более 70% всех подделок.

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