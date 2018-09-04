Умерла звезда сериалов «Доктор Кто» и «Семерка Блейка» – актриса Жаклин Пирс

СЕГОДНЯ 05:59 2018-09-04T06:24:21+03:00

Жаклин Пирс наиболее известна по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Семерка Блейка». Фото: Wikipedia

Британская актриса Жаклин Пирс скончалась в своем доме в графстве Ланкашир на 75-м году жизни от рака легких

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Британская актриса Жаклин Пирс, известная по ролям в популярных научно-фантастических телесериалах «Доктор Кто» и «Семерка Блейка», скончалась на 75-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает газета The Sun.

Как рассказал журналистам ее друг Джон Эйнсуорт, страшный диагноз «рак легких» врачи поставили Жаклин всего две недели назад. Актриса предпочла провести свои последние дни не в больнице, а у себя дома в графстве Ланкашир, где она и умерла 3 сентября.

«Она была очень честной и очень простой. Любила выпить шампанского и посидеть в компании друзей. И, конечно же, она была блестящей актрисой. Все, кто с ней работал, очень любили ее», - вспоминает Эйнсуорт.

Жаклин Пирс родилась 20 декабря 1943 года в Уокинге, графство Суррей. Закончила Королевскую академию драматического искусства, где осваивала актерское мастерство вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом. Она была очень разноплановой актрисой: снималась и в комедиях, и в фильмах ужасов. Кроме ее знаменитых ролей Чессини в «Докторе Кто» и злодейки Сервалан в «Семерке Блейка», зрители ее помнят по работам в сериалах «Мстители» и «Опасный человек».

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