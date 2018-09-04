Погода в Москве на 4 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-04T07:18:53+03:00

Метеорологи обещают небольшой дождь местами в Москве на 4 сентября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве на вторник, 4 сентября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +22 до +24 градусов. Днем переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду, 5 сентября, температура воздуха составит 12...14 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 25 до 27 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг, 6 сентября, также дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов со знаком «плюс», днем — от 25 до 27 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на этой неделе в Москве сохранится теплая, и даже летняя погода.