2018-09-04T07:46:33+03:00
Политика

«Катастрофа»: Климкин рассказал о массовом бегстве украинцев из страны

По подсчетам главы МИД Украины, ежегодно из Незалежной уезжают около миллиона граждан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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В Киеве подсчитали: население Украины уменьшается с каждым годом, ежегодно из страны уезжает около миллиона граждан. И надежда на то, что они вскоре вернутся домой, очень слаба – вряд ли в Незалежной в ближайшие годы что-нибудь изменится. Об этом соотечественникам рассказал украинский министр иностранных дел Павел Климкин, назвав эту ситуацию «катастрофической».

«У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год», - заявил он в эфире телеканала ICTV.

По данным Климкина, только в соседней Польше живет почти полтора миллиона беглецов из Незалежной.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, польский премьер Матеуш Моравецкий еще в самом начале этого года объявил, что его страна отказывается принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, потому что в Польше и так слишком много украинцев. А в конце августа его чешский коллега Андрей Бабиш выступил с таким же заявлением: из-за наплыва украинцев Чехия не примет больше ни одного африканского беженца.

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Украинцы так рвались в Европу, так грезили о дне, когда их примут в семью народов ЕС и рухнет граница между ними и европейцами, что, казалось, в этот счастливый миг полстраны в праздничных вышиванках, с хлебом-салом пойдет брататься с Западом. Вот в тот же день, как отменят визы, миллионы украинцев свободно, со слезами радости полетят до Парижа и Рима. Они, конечно, и раньше могли. Но то было с ненавистными визами (подробности).

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