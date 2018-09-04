2018-09-04T07:32:32+03:00
Политика

Климкин: Украине необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией

По словам украинского министра иностранных дел, Киеву нужно контролировать «кто и каким образом пересекает границу»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ввести на Украине визовый режим с Россией предложил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Киеву необходим «биометрический визовый режим» с Москвой, чтобы следить, «кто и каким образом пересекает границу».

«Для этого мы начали биометрию, для этого в будущем будет внедряться квази-разрешительная система, а потом механизм мониторинга кто и где передвигается», — сказал Климкин в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что «с самого начала говорил» о том, что между Украиной и Россией должен быть биометрический визовый режим, так существующая система пересечения российско-украинской границы «не работает».

Напомним, 17 августа 2018 года депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь выступил с инициативой ввести визовый режим с России. В Государственной думе назвали принятие такого решения Киевом «выстрелом себе в ногу».

В настоящее время между двумя странами действует безвизовый режим, но с начала 2018 года Украина ввела биометрический контроль для всех иностранцев, в том числе и для россиян.

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