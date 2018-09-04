Российских медиков наградили за работу в Сирии

СЕГОДНЯ 07:37 2018-09-04T07:37:58+03:00

За последние три месяца они спасли более шести тысяч человек

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В Сирии наградили российских медиков, которые каждый день спасают жизни простых людей. Только за последние три месяца военнослужащие медицинского отряда специального назначения, сохранили жизнь шести тысячам пациентов.

Врачи и медсестры были награждены медалями за участие в сирийской операции, торжественная церемония прошла в полевых условиях – на летном поле авиабазы в Хмеймим.

Более сотни наград нашли своих владельцев.

Впереди медиков ждет полет домой, к родным и близким. Командировка закончилась, но воспоминания о ней останутся навсегда. За время гуманитарной миссии, врачи из России проехали сотни километров военных дорог, посетили десятки населенных пунктов, были в составе всех гуманитарных миссий. Зачастую специалисты становились единственными врачами, которых мирные жители увидели за последние несколько лет,- сообщает телеканал «Звезда».

Сайт kp.ru писал, что российские медики не только помогают раненным в боях, но и проводят вакцинацию населения САР.