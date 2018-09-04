Иностранные медикаменты впустят на российских рынок без испытаний

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-04T08:02:11+03:00

В России могут появиться препараты из Европы и Японии, которые не прошли клинические испытания в нашей стране Фото: Павел МАРТИНЧИК

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На российском фармацевтическом рынке совсем скоро могут появиться лекарства, которые не прошли клинические испытания в России. Это медикаменты, которые будут вводить из стран Европейского союза, США и Японии.

Пропуск этапа испытаний позволит российским пациентам оперативно получать необходимые препараты, в том числе для онкобольных. Сейчас ввод нового лекарства на российский рынок занимает около пяти лет.

Вопрос о поставках лекарств будет решен на уровне межправительственных отношений, если переговоры закончатся успешно, то препараты будут маркировать специальной отметкой.

Сейчас вывод нового лекарства на рынок занимает до пяти лет, отмечают эксперты.

Гарантией безопасности пациентов будет то, что препараты уже прошли клинические испытания в странах Евросоюза, США или Японии.

К началу 2019 года Минздрав должен представить в правительство механизмы реализации идеи. Также в работе примут участие ФАС и Минпромторг,- пишет газета «Известия».