2018-09-04T08:02:11+03:00
Здоровье

Иностранные медикаменты впустят на российских рынок без испытаний

Это позволит сократить процедуру доставки лекарств, а россияне скорее получат нужные препараты
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России могут появиться препараты из Европы и Японии, которые не прошли клинические испытания в нашей странеВ России могут появиться препараты из Европы и Японии, которые не прошли клинические испытания в нашей странеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На российском фармацевтическом рынке совсем скоро могут появиться лекарства, которые не прошли клинические испытания в России. Это медикаменты, которые будут вводить из стран Европейского союза, США и Японии.

Пропуск этапа испытаний позволит российским пациентам оперативно получать необходимые препараты, в том числе для онкобольных. Сейчас ввод нового лекарства на российский рынок занимает около пяти лет.

Вопрос о поставках лекарств будет решен на уровне межправительственных отношений, если переговоры закончатся успешно, то препараты будут маркировать специальной отметкой.

Сейчас вывод нового лекарства на рынок занимает до пяти лет, отмечают эксперты.

Гарантией безопасности пациентов будет то, что препараты уже прошли клинические испытания в странах Евросоюза, США или Японии.

К началу 2019 года Минздрав должен представить в правительство механизмы реализации идеи. Также в работе примут участие ФАС и Минпромторг,- пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак
Российских медиков наградили за работу в Сирии
Климкин: Украине необходимо ввести биометрический визовый режим с Россией
«Катастрофа»: Климкин рассказал о массовом бегстве украинцев из страны
Погода в Москве на 4 сентября 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
«Без Киева не обошлось»: Прилепин убежден в причастности Украины к убийству Захарченко
Умерла звезда сериалов «Доктор Кто» и «Семерка Блейка» – актриса Жаклин Пирс
Климкин рассказал, когда на Украине появятся базы НАТО
Япония сообщила о «крупнейшей» эскадре кораблей ВМФ России, прошедшей через пролив Лаперуза
Старые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей
Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе
Климкин: Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией
Пользователи Facebook и Instagram снова пожаловались на сбои в работе сервисов
Украинский омбудсмен заявила, что обмен моряками с Россией невозможен
«Это хорошо – для меня!»: Трамп отреагировал на новость о планах Керри баллотироваться в президенты США
Московские хирурги удалили у пациента гигантскую опухоль весом более 20 кг
Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров