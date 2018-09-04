2018-09-04T08:06:29+03:00
Наука

После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак

Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли
Екатерина БОЛГОВА
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Международная космическая станцияМеждународная космическая станцияФото: NASA
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После инцидента с утечкой воздуха на "Союзе МС-09" ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на брак все космические корабли "Союз" и "Прогресс". Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что будут проверены все аппараты, находящиеся на хранении на космодроме Байконур и в производстве в Королеве Московской области. По его словам, соответствующее решение приняла внутриведомственная комиссия РКК "Энергия" на совещании 3 сентября. На производстве в Королеве проверка стартует в ближайшие дни, на Байконуре - со следующей недели, передает РИА Новости.

Сейчас на Байконуре присутствуют предназначенный для пилотируемого пуска в декабре "Союз МС-11", а также "Союз МС-10" и грузовой "Прогресс МС-10". Кроме того, в сентябре РКК "Энергия" планирует закончить производство грузового корабля "Прогресс МС-11", который должен отправиться на МКС в следующем году.

Напомним, в ночь на четверг, 30 августа, была зафиксирована утечка воздуха в бытовом отсеке "Союза МС-09" на МКС. По информации источников, микротрещина могла возникнуть из-за использования дрели на Земле или в космосе.

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