Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-04T08:28:12+03:00

Александр Шульгин уточнил, что "англичане должны были войти с нами в контакт", но они избрали другой путь

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Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что решение о разглашении содержания доклада организации по итогам проведенной в Эймсбери работы будет принимать британская сторона.

«Продолжается техническое содействие техсекретариата ОЗХО Великобритании в подтверждении химического состава вещества, обнаруженного в Эймсбери», - сказал Шульгин.

Он отметил, что британцы должны были задействовать 9-ю статью Конвенции о запрещении химического оружия, «чтобы войти с нами в контакт, провести консультации, но они избрали другой путь». По словам постпреда, Лондон «запросил техническое содействие» и техсекреатриат исполняет эту функцию, несвойственную для этого органа, причем несмотря на возражения российской стороны.

«Нам сказали, что будет подготовлен доклад по Эймсбери. Его представят сначала англичанам, и если они, как это было в прошлый раз, сочтут возможным разгласить его содержание, то этот доклад будет доведен до сведения остальных стран», - добавил Шульгин, передает ТАСС.

Напомним, 30 июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии два человека. Позже в Скотленд-Ярдае заявили, что пострадавшие могли отравиться тем же нервно-паралитическим веществом, которым ранее в соседнем Солсбери были якобы отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.