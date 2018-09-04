Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что решение о разглашении содержания доклада организации по итогам проведенной в Эймсбери работы будет принимать британская сторона.
«Продолжается техническое содействие техсекретариата ОЗХО Великобритании в подтверждении химического состава вещества, обнаруженного в Эймсбери», - сказал Шульгин.
Он отметил, что британцы должны были задействовать 9-ю статью Конвенции о запрещении химического оружия, «чтобы войти с нами в контакт, провести консультации, но они избрали другой путь». По словам постпреда, Лондон «запросил техническое содействие» и техсекреатриат исполняет эту функцию, несвойственную для этого органа, причем несмотря на возражения российской стороны.
«Нам сказали, что будет подготовлен доклад по Эймсбери. Его представят сначала англичанам, и если они, как это было в прошлый раз, сочтут возможным разгласить его содержание, то этот доклад будет доведен до сведения остальных стран», - добавил Шульгин, передает ТАСС.
Напомним, 30 июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии два человека. Позже в Скотленд-Ярдае заявили, что пострадавшие могли отравиться тем же нервно-паралитическим веществом, которым ранее в соседнем Солсбери были якобы отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.