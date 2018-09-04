2018-09-04T08:56:47+03:00
Общество

ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов

Если чиновники тянут с документами, а инвалиды не могут вовремя получить лекарства, то сотрудников разных ведомств нужно штрафовать. Такой проект предлагает Минтруд
Ася РОМАНЧУК
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Сотрудников ПФ РФ будут штрафовать за нарушение прав инвалидовСотрудников ПФ РФ будут штрафовать за нарушение прав инвалидовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Права инвалидов защитят крупными штрафами. Минтруд предлагает ввести денежную ответственность для должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Если инвалиды не получают вовремя лекарства, которые им положены, а заминки происходят из-за бюрократических проволочек, то чиновникам грозит наказание от 10 о 30 тысяч рублей.

Аналогичное наказание будет за несвоевременное или искаженное предоставление данных о человеке в «Федеральный реестр инвалидов».

Единая система «Федеральный реестр инвалидов» действует в России с 1 января 2018 года. Сведения из реестра берутся для предоставления льготных лекарств, скидок на оплату коммунальных услуг, на основание этого списка выдаются путевки на лечение и платятся надбавки инвалидам.

Чтобы законодательно закрепить данные изменения, их планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Если проект будет одобрен, то КоАП дополнится новой статье 13.19.3, согласно которой непредоставление в ФРИ необходимых данных о человеке либо передача их с задержкой или в неполном, недостоверном виде будет грозить должностному лицу штрафом в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдется в 20–30 тыс. рублей, - сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

Сайт kp.ru писал о правах инвалидов, льготах, которым им положены.

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