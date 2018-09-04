СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-04T10:56:18+03:00

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Во вторник, 4 сентября, в Великобритании загорелась начальная школа. Инцидент произошел в городе Дагенеме к востоку от Лондона. Как сообщила столичная пожарная служба, на тушение возгорания направлены около 80 пожарных.

"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (тушение) пожара в начальной школы в Дагенеме", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Известно, что звонок с сообщением о пожаре поступил в 4.50 по местному времени (6.50 мск). Отмечается, что пожар распространился примерно на половине площади одноэтажного здания. Чтобы избежать взрыва, спасатели вынесли из школы газовый баллон и начали его охлаждать. О пострадавших в результате пришествия пока не сообщалось. Причина возгорания в настоящее время не известна.

По информации газеты Mirror, эта начальная школа является одной из самых больших в стране. Первые занятия в после летних каникул должны начаться в среду, 5 сентября.