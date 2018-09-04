В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-04T11:19:46+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

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Фрагмент стен знаменитого древнего Римского форума обрушился прямо на глазах у туристов. Исторический объект расположен в центре итальянской столицы, однако памятник огорожен. Благодаря этому в результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что инцидент произошел днем, около двух часов по местному времени. В это время в историческом центре гуляло много туристов. Происшествие произошло прямо перед ними, напугав и удивив гуляющих.

Сообщается, что на форуме пострадала часть стены, расположенной рядом с улицей Монте-Тарпео, пишет сайт argumenti.ru.

Место происшествия оперативно оцепила полиция. Стражи порядка и сотрудники пожарной безопасности начали проверку по факту случившегося, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отметим, ранее сайт kp.ru писал, что в Риме обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной на Римском форуме.