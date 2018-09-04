2018-09-04T11:27:47+03:00
Экономика

Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы

Подобное решение может быть принято из-за неэффективности активов или выявления фактора риска
Екатерина БОЛГОВА
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Более 80% российских бизнесменов готовы продать активы, показал опросБолее 80% российских бизнесменов готовы продать активы, показал опросФото: REUTERS
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Больше 80% российских бизнесменов готовы отказаться от своих активов. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании EY. Отмечается, что подобное решение может быть принято из-за неэффективности активов или выявления фактора риска.

Отмечается, что из-за риска прекращения деятельности готовы продать активы 51% респондентов. Среди рисков, угрожающих развитию, опрошенные (55%) называют геополитическую напряженность, а также изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию.

Крупнейшей угрозой для заключения контрактов в течение ближайшего года 49% российских респондентов называют нехватку высококачественных активов.

«Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения», - говорится в исследовании.

Подчеркивается, что многие бизнесмены уверены в положительным будущем. Так, 73% опрошенных считают, что ситуация на отечественном рынке слияний и поглощений в ближайшие двенадцать месяцев улучшится.

«Большинство российских руководителей (89%) планируют увеличение количества завершенных сделок в 2018 году, а 73% ждут улучшения ситуации на отечественном рынке M&A», — заявил партнер EY Алексей Иванов, передает РИА Новости.

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