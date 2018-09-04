Российский флот получит ракетные корабли «Каракут» с новейшим РЛК
Российский флот получит на вооружение новые модернизированные ракетные корабли из проекта 22800 «Каракут». Это новая разработка с современными системами и комплексами.
На ракетных кораблях установлены радиолокационные комплексы (РЛК) «Позитив-МК». Это систем, которая позволяет обнаружить любую цель в воздухе и на воде в радиусе 300 километров. Дальность системы превышает все существующие показатели почти в три раза.
В Главном штабе ВМФ рассказали, что РЛК «Позитив-МК» состоит из нескольких модулей в стеклопластиковых обтекателях, что значительно упрощает их установку на корабле. А сам комплекс защищен от помех и может работать в активном и пассивном режимах, сохраняя максимальную дальность обнаружения.
Эксперты отмечают, что в активном режиме дальность обнаружения может превышать заявленные показатели, они будут выше, чем у стоящей на вооружении радиолокационной станции (РЛС) «Минерал-М», - пишет газета «Известия».
Особенность «Позитив-МК» в том, что комплекс одновременно может следить за 240 целями, в том числе малоразмерным, низколетящим и пикирующим.
Система сама определяет степень опасности и проводит автоматическое целераспределение на мониторе, а оператор получает готовый план уничтожения.
Окончательное решение по каждой боевой операции принимает капитан корабля, он же наделен правом скорректировать огонь.