Журнал The New Yorker решил не приглашать экс-помощника Трампа на свой форум

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-04T12:01:00+03:00

На одной площадке со Стивеном Бэнноном отказались выступать критикующие Трампа актер Джим Керри, комик Пэттон Освальт и продюсер Джад Апатоу

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Журнал The New Yorker отозвал приглашение на свой общественно-политический форум в Нью-Йорке Стивена Бэннона - экс-помощника президента США Дональда Трампа. Об этом написал в микроблоге в Twitter главный редактор журнала Дэвид Ремник.

В интервью газете The New York Times он рассказал, что на одной площадке с Бэнноном отказались выступать несколько известных в Америке деятелей шоу-бизнеса, критикующих главу государства. В частности, по этой причине решили не посещать форум актер Джим Керри, комик Пэттон Освальт и режиссер Джад Апатоу.

Ремник отметил, что может взять интервью у Бэннона позже, "не на сцене". По словам главреда издания, он не хочет, чтобы бывший помощник Трампа участвовал в фестивале, так как Брэннон якобы является сторонником превосходства белой расы и антисемитом.

Полоитик ответил на это тем, что сотрудники журнала очень активно приглашали его на форум, а Ремник, "столкнувшись с визжащей в сети толпой, продемонстрировал, что является бесхребетным".

Напомним, Стивен Бэннон работал в предвыборном штабе Трампа в 2016 году, а затем занимал должность главного стратега в Белом доме, которую оставил в августе 2017 года.