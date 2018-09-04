2018-09-04T12:20:34+03:00
Общество

СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро в Москве

В ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» кольцевой Кольцевой линии мужчина нанес смертельное ранение сотруднику полиции
Екатерина БОЛГОВА
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Следствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метроСледствие предъявило обвинение подозреваемому в убийстве полицейского в московском метроФото: "КП" Архив
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Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве полицейского в московском метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в заявлении.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 сентября. На станции метро «Курская» кольцевой линии московского метрополитена мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение сотруднику полиции.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обнародовал часть записей камер видеонаблюдения, на которых видно, как подозреваемый в преступлении разговаривает с уборщицей, а потом заходит в вагон метро.

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