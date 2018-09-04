2018-09-04T12:58:24+03:00
Политика

Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине

По словам главы комиссии Рады по иностранным делам Анны Гопко, СНБО должен внести в санкционные списки все «московские рупоры» на Украине
Екатерина БОЛГОВА
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В Раде призвали прекратить работу российских СМИ на УкраинеВ Раде призвали прекратить работу российских СМИ на УкраинеФото: REUTERS
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Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала прекратить работу российских средств массовой информации на Украине. По ее словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны должен проверить деятельность и внести в санкционные списки все «московские рупоры».

«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала депутат на своей странице в Facebook.

Кроме того, как считает глава комиссии Верховной рады по иностранным делам, указанный список необходимо регулярно дополнять, несмотря на какое-либо давление «внутри или снаружи страны».

Напомним, 24 мая стало известно, что сайты основных российских телеканалов, а также информационных агентств были внесены в «черный» список Украины.

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