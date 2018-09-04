Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине
Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала прекратить работу российских средств массовой информации на Украине. По ее словам, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны должен проверить деятельность и внести в санкционные списки все «московские рупоры».
«СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров на Украине, внеся их в санкционный список», — написала депутат на своей странице в Facebook.
Кроме того, как считает глава комиссии Верховной рады по иностранным делам, указанный список необходимо регулярно дополнять, несмотря на какое-либо давление «внутри или снаружи страны».
Напомним, 24 мая стало известно, что сайты основных российских телеканалов, а также информационных агентств были внесены в «черный» список Украины.