2018-09-04T13:16:00+03:00
Москва

В Москве выросла доля выставленных на продажу многокомнатных квартир

Доля предложения квартир с тремя комнатами и более превысила 50% на рынке вторичной недвижимости столицы
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве стало больше продаваться многокомнатных квартир‍В Москве стало больше продаваться многокомнатных квартир‍Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На московском рынке вторичного жилья до 52% выросла доля выставленных на продажу квартир с тремя комнатами и более. В прошлом году этот показатель составлял 44%.

Как выяснили эксперты компании «Инком-Недвижимость» в результате исследования, 34% лотов приходится на долю трехкомнатных квартир. А четырехкомнатные (и более) квартиры составляют 18% от всего рынка.

По мнению экспертов, число подобные предложений увеличилось из-за завышенных ожиданий продавцов по цене недвижимости. Уже больше двух лет 75% многокомнатных лотов не находят своих покупателей из-за высоких цен. В компании отмечают, что стоимость трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Старой Москвы в районе Бирюлево Западное начинается от 6,1 млн рублей за 51 квадратный метр. Трехкомнатная квартира площадью 250 квадратных метров в семиэтажном монолитном доме на Малой Никитской улице обойдется в 522 млн рублей.

Самая дешевая четырехкомнатная квартира в районе Бирюлево Восточное стоит 6,8 млн рублей, самая дорогая - 1,2 млрд рублей. Она имеет площадь 415 квадратных метров в районе Хамовники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире
Ким Чен Ын полмесяца не появлялся на публике
Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше
Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров: США и Европу никогда не интересовала Украина
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро в Москве
Журнал The New Yorker решил не приглашать экс-помощника Трампа на свой форум
Российский флот получит ракетные корабли «Каракут» с новейшим РЛК
Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы
В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума
В Великобритании загорелась начальная школа
Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"
В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса
В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак