В Москве выросла доля выставленных на продажу многокомнатных квартир

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-04T13:16:00+03:00

Доля предложения квартир с тремя комнатами и более превысила 50% на рынке вторичной недвижимости столицы

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На московском рынке вторичного жилья до 52% выросла доля выставленных на продажу квартир с тремя комнатами и более. В прошлом году этот показатель составлял 44%.

Как выяснили эксперты компании «Инком-Недвижимость» в результате исследования, 34% лотов приходится на долю трехкомнатных квартир. А четырехкомнатные (и более) квартиры составляют 18% от всего рынка.

По мнению экспертов, число подобные предложений увеличилось из-за завышенных ожиданий продавцов по цене недвижимости. Уже больше двух лет 75% многокомнатных лотов не находят своих покупателей из-за высоких цен. В компании отмечают, что стоимость трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Старой Москвы в районе Бирюлево Западное начинается от 6,1 млн рублей за 51 квадратный метр. Трехкомнатная квартира площадью 250 квадратных метров в семиэтажном монолитном доме на Малой Никитской улице обойдется в 522 млн рублей.

Самая дешевая четырехкомнатная квартира в районе Бирюлево Восточное стоит 6,8 млн рублей, самая дорогая - 1,2 млрд рублей. Она имеет площадь 415 квадратных метров в районе Хамовники.