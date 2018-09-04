2018-09-04T13:57:00+03:00
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире

Рейтинг возглавил Ford F-Series
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Составлен рейтинг самых продаваемых пикапов 2018 года. Фото FordСоставлен рейтинг самых продаваемых пикапов 2018 года. Фото Ford
Изменить размер текста:

Автомобильный эксперты проанализировали мировой рынок и составили список самых покупаемых пикапов текущего года. На первой строчке популярных машин оказался Ford F-Series. За первые полгода было продано свыше 536 тысяч таких автомобилей. По словам специалистов, Ford F-Series главным образом популярен на американском и канадском рынках.

Вторую строчку рейтинга занимает Chevrolet Silverado, Продажи этого автомобиля за шесть месяцев 2018 года составили более 323 тысяч экземпляров. А замыкает тройку лидеров Ram Pick-U, с начала этого года было реализовано более 283 тысяч транспортных средств, передает сайт «Свободная пресса».

Кроме того в пятерку самых продаваемых в мире машин попали Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Toyota за полгода реализовала почти 264 тысячи машин, а компания Isuzu смогла продать 136 тысяч своих пикапов.

Добавим, что помимо этого в десятку лидеров попали Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Chevrolet Colorado, а также Toyota Tundra, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Ким Чен Ын полмесяца не появлялся на публике
Взрывное устройство сработало в торговом центре в Польше
В Москве выросла доля выставленных на продажу многокомнатных квартир
Депутат Верховной рады призвала прекратить работу российских СМИ на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров: США и Европу никогда не интересовала Украина
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро в Москве
Журнал The New Yorker решил не приглашать экс-помощника Трампа на свой форум
Российский флот получит ракетные корабли «Каракут» с новейшим РЛК
Опрос показал, что больше 80% российских бизнесменов готовы продать активы
В Риме на глазах у туристов обрушилась часть форума
В Великобритании загорелась начальная школа
Порошенко внес в Верховную раду проект о военном приветствии "Слава Украине"
В России из-за лесных болезней могут погибнуть 2,7 млн гектаров леса
В Японии из-за тайфуна отменили больше 600 авиарейсов
Скворцова: угрозы повышения цен на лекарства в России нет
Правительство Японии выразило России протест в связи с памятными мероприятиями на Курилах
ПФ и Соцстрах будут штрафовать за нарушение прав инвалидов
На МКАД легковушка столкнулась с поливомоечной машиной, погибли два человека
Постпред РФ при ОЗХО: решение о разглашении доклада по Эймсбери будут принимать британцы
После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на брак