Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-04T13:57:00+03:00

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Автомобильный эксперты проанализировали мировой рынок и составили список самых покупаемых пикапов текущего года. На первой строчке популярных машин оказался Ford F-Series. За первые полгода было продано свыше 536 тысяч таких автомобилей. По словам специалистов, Ford F-Series главным образом популярен на американском и канадском рынках.

Вторую строчку рейтинга занимает Chevrolet Silverado, Продажи этого автомобиля за шесть месяцев 2018 года составили более 323 тысяч экземпляров. А замыкает тройку лидеров Ram Pick-U, с начала этого года было реализовано более 283 тысяч транспортных средств, передает сайт «Свободная пресса».

Кроме того в пятерку самых продаваемых в мире машин попали Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Toyota за полгода реализовала почти 264 тысячи машин, а компания Isuzu смогла продать 136 тысяч своих пикапов.

Добавим, что помимо этого в десятку лидеров попали Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Chevrolet Colorado, а также Toyota Tundra, передает телеканал «360».