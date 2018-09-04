СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-04T14:07:28+03:00

Google предупредили о недопустимости вмешательства в российские выборы Фото: REUTERS

Ведомства направили компании официальные письма, напомнив о недопустимости рекламы незаконных мероприятий в день выборов

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Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы.

Как заявил замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Алексей Жафяров, такое предупреждение не требует ответа от компании.

"Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности", — сказал прокурор.

Также в Google были направлены письма аналогичного содержания со стороны ЦИК и Роскомнадзора. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что некоторые специализированные YouTube-каналы "ведут массированные акции" и рекламируют незаконные акции.

"Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", — сказал Субботин, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в России состоится Единый день голосования.