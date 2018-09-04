Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы.
Как заявил замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Алексей Жафяров, такое предупреждение не требует ответа от компании.
"Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности", — сказал прокурор.
Также в Google были направлены письма аналогичного содержания со стороны ЦИК и Роскомнадзора. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что некоторые специализированные YouTube-каналы "ведут массированные акции" и рекламируют незаконные акции.
"Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете", — сказал Субботин, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в России состоится Единый день голосования.