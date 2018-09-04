2018-09-04T14:20:49+03:00
Общество

Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации

Убытки за отмененные туры должна выплатить страховая компания «Ингосстрах»
Дарья ИВАШКИНА
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Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсацииРостуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсацииФото: ТАСС
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Во вторник, 4 сентября, Ростуризм разъяснил клиентам компании «Натали Турс», которая в минувший понедельник была исключена из реестра туроператоров, порядок получения страховых выплат.

Как отмечается на сайте федерального агентства по туризму, турфирма была застрахована в страховой организации СПАО «Ингосстрах». При этом общая сумма финансовых гарантий компании «Панорама Тур», агентства путешествий «Натали» и туроператора «Натали Турс» составляет 150 миллионов рублей.

Кроме того, в сообщении Ростуризма подчеркивается, что турист вправе предъявить страховщику письменное требование о выплате страхового возмещения. Причем помимо письменного заявления также потребуются копия паспорта клиента, договор о реализации туристского продукта и документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший в результате неисполнения туроператором обязательств по договору.

Кстати, требования клиентов должны быть удовлетворены в течение 30 дней с момента их подачи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, туроператор «Натали Турс» 30 июня отменил все чартеры на курорты. А с 4 июля аннулированы все туры с вылетами вплоть до 30 сентября. В результате 3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс».

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