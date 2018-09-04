В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-04T14:30:29+03:00

В частности, были похищены бриллианты стоимостью более 500 тысяч евро

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В парижском аэропорту Ле-Бурже российскую семью ограбили почти на миллион евро.

Как радиостанция RTL, вечером в понедельник, 3 сентября, на выезде из аэропорта у туристов похитили три чемодана, в которых находились драгоценности. До этого семья из трех человек прибыла на частном самолете из Ниццы.

Россияне сели в такси, но при выезде на автостраду путь им преградила другая машина, оттуда выбежали четверо вооруженных людей в масках. Они заставили членов семьи открыть багажник и забрали три чемодана, кошелек и гаджеты. Таксист попытался снять происходящее на смартфон, но грабители это заметили и забрали у него телефон.

Отмечается, что злоумышленники явно были в курсе, что у туристов будут при себе драгоценности. По словам жертв ограбления, в багаже были бриллианты на сумму более 500 тысяч евро. Радиостанция Europe1 оценила ущерб в миллион евро, так как были похищены предметы дорогостоящей одежды.

Следствие открыл полицейский департамент Ла-Курнев — населенного пункта в пригороде Парижа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, осенью 2016 года в одном из парижских отелей обворовали номер модели Ким Кардашьян. По данным СМИ, стоимость похищенных драгоценностей составила более 10 млн евро.