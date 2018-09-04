2018-09-04T14:41:39+03:00
Политика

На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко

Как заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, расследование должно быть максимально открытым и объективным
Екатерина БОЛГОВА
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Полпред РФ на минских переговорах Борис ГрызловПолпред РФ на минских переговорах Борис ГрызловФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На заседании контактной группы в Минске российская сторона потребует организовать международное расследование убийства главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Заседание запланировано на среду, 5 сентября.

Как заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, расследование должно быть открытым и объективным.

"Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко", - сказал Грызлов.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН одобрил комплекс мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, который подписал Захарченко.

"Считаю необходимым при организации этой работы (расследования) задействовать потенциал контактной группы, которая регулярно проводит свои заседания с привлечением ОБСЕ", - добавил полпред РФ, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Жертвой происшествия также стал телохранитель, пострадали получили 12 человек.

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