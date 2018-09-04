Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-04T14:56:00+03:00

Как заметил представитель Кремля, говорить о «последствиях», не учитывая угрозу террористов, - это проявление «не всеобъемлющего подхода» к оценке ситуации в САР

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа не допустить наступление сирийской армии в провинции Идлиб. Как заметил представитель Кремля, предупреждать о «последствиях», не учитывая угрозу террористов, - это проявление «не всеобъемлющего подхода» к оценке ситуации в арабской республике.

При этом Песков подчеркнул, что в настоящее время в Идлибе «засела» многочисленная группа террористов, и с этой проблемой необходимо разобраться. «Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы. Но просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», - цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе. ТакжехХозяин Белого дома заявил, что «россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку», если примут в этом участие.