Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-04T15:06:03+03:00

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Во вторник, 4 сентября, цена на нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель. Как этом свидетельствуют данные торгов,стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре увеличилась на 1,14%, составив 79,04 доллара за баррель. Отметка в 79 долларов за баррель была преодолена впервые с 10 июля 2018 года.

Кроме того, октябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,72%, стоимость составила 71,00 доллара за баррель.

Ранее в министерстве финансов России сообщили, что средняя цена нефти Urals увеличилась на 39%. С января по август текущего года цена на нефть этой марки выросла до отметки 69,73 доллара за баррель. В прошлом году цена на Urals в январе-августе составила 50,09 доллара за баррель. В первом полугодии средняя цена нефти Urals увеличилась на 36,8% в годовом выражении и составила 68,83 доллара за баррель.