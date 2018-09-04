2018-09-04T15:19:09+03:00
Политика

Украина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения Крыма

Киев обвинил политиков из ФРГ в «нарушении украинского законодательства»
Дарья ИВАШКИНА
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Украина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения КрымаУкраина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 4 сентября, стало известно, что на Украине возбудили уголовные дела против ряда немецких политиков, посещавших Крым «без согласия Киева». Как заметил посол незалежной в Германии Андрей Мельник, депутаты, посетив полуостров, который Украина все еще считает своей территорией, «нарушили украинское законодательство».

«Посольство инициировало уголовные производства по нескольким немецким депутатам. <…> И то, что вы депутат, не освобождает от ответственности… речь идет о нарушителях украинского законодательства», - сказал дипломат в интервью украинским СМИ.

При этом Мельник признал, что как-то наказать немецких политиков будет сложно. «Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения», - пояснил посол.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее российский Крым посетило уже несколько немецких делегаций. А на октябрь этого года запланирован визит на полуостров депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

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