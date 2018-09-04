Набиуллина: появились факторы в пользу повышения ключевой ставки
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отмечает значительное количество факторов в пользу сохранения ключевой ставки. При этом, как она отметила, есть факторы и в пользу повышения ставки.
"Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.
Она отметила, Центробанк замечает повышенную волатильность на финансовых рынках не только в России, но и в мире, передает ТАСС.
В настоящее время ключевая ставка составляет 7,25 процента годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится в следующую пятницу, 14 сентября. В прошлый раз (27 июля) ключевая ставка была оставлена без изменений.