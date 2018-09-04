2018-09-04T15:41:29+03:00
Политика

Порошенко: Австрия может взять "шефство" над частью Донбасса

Во вторник украинский президент провел в Киеве пресс-конференцию с канцлером Австрии Себастьяном Курцем
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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На совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем президент Украины Петр Порошенко предложил Вене взять шефство над одним из населенных пунктов в Донбассе.

"Уверен в том, что мы будем продолжать эффективное сотрудничество на всех уровнях. На уровне президентов. Мы ждем господина президента с визитом, я попросил господина Себастьяна передать мое приглашение. Также я пригласил австрийскую делегацию на годовщину голодомора в ноябре», - сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве во вторник, 4 сентября.

Он добавил, что предложение о «шефстве» над одним из городов Донбасса было направлено в Австрию.

«Мы направили предложения о возможном "шефстве" Австрии над одним из населенных пунктов И сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — добавил украинский лидер.

По его словам, украинские власти уже не раз обсуждали с европейскими лидерами «программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса». Он добавил, что европейские страны могут помочь с восстановлением городов после окончания боевых действий, передает РИА Новости.

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