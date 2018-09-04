Посол Украины в Германии назвал невысоким шанс, что ЕС остановит "Северный поток — 2"

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-04T15:55:30+03:00

При этом Андрей Мельник заявил, что надеется на этот шанс

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал невысоким шанс, что Евросоюз остановит строительство "Северного потока — 2". При этом он отметил, что надеется на него.

Напомним, проект "Северный поток — 2" включает в себя строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, получила разрешение на строительство от Финляндии, Швеции и Германии. Осталось получить разрешение от Дании.

По словам Мельника, проект можно остановить двумя путями.

"Первый — это принятие решения на уровне ЕС. Шанс на это невысокий, но он есть. Второй путь — это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект", — сказал посол в интервью "Европейской правде".

Отметим, что Украина выступает против реализации проекта, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и не имеет политического смысла.