В сети появился финальный трейлер нового "Хищника"

СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-04T16:06:33+03:00

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В интернете появился финальный трейлер очередной части популярной голливудской франшизы "Хищник". Видео уже набрало больше трех миллионов просмотров. Кадры повзоляют сделают вывод, что фильм режиссера Шейна Блэка будет содержать много комедийных моментов.

"Из дальнего космоса в глубинку штата Джорджия прибывают самые смертоносные охотники Вселенной, ставшие могучее, умнее и опаснее, чем когда-либо прежде. И теперь лишь команда бывших солдат и профессор эволюционной биологии могут предотвратить истребление человеческой расы", - говорится в описании к трейлеру.

Напомним, что Шейн Блэк снялся в самом первом фильме "Хищник" 1987 года. Позже он стал режиссером картин "Славные парни", "Железный человек 3", а также написал сценарии для трех серий "Смертельного оружия" и боевика "Долгий поцелуй на ночь".

Новый трейлер "Хищника".

Премьера нового "Хищника" ожидается в России 13 сентября 2018 года.