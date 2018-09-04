2018-09-04T16:46:51+03:00
В мире

Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

Таким образом, ходатайство Генпрокуратуры нашей страны о передаче гражданина РФ на родину было удовлетворено
Дарья ИВАШКИНА
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Задержанный в Греции россиянин Александр ВинникЗадержанный в Греции россиянин Александр ВинникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 4 сентября, Верховный суд Греции постановил выдать арестованного по запросу США Александра Винника России. Таким образом, был удовлетворен второй запрос Генпрокуратуры РФ о передаче россиянина на родину.

Между тем, как заметил адвокат обвиняемого Илиас Спирлиадис, официально решение суда будет опубликовано только 14 сентября. «Однако из того, что сказал судья на заседании, следует, что решение об экстрадиции Винника в Россию принято», - сказал юрист ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года Александра Винника арестовали в Греции по запросу США. Дело в том, что в Вашингтоне россиянина обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через созданную им биржу криптовалют.

В октябре же 2017 года суд в Салониках постановил выдать Винника Соединенным Штатам. Затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию. А 13 июля этого года суд в Греции решил передать гражданина РФ Франции.

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