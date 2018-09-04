2018-09-04T17:08:03+03:00
Политика

МИД Сирии обвинил США в поставках оружия террористам через Украину

По данным Дамаска, за годы конфликта боевики получили сотни тонн вооружений
Дарья ИВАШКИНА
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МИД Сирии обвинили США в поставках оружия террористам через Украину. Фото: Zuma/TASSМИД Сирии обвинили США в поставках оружия террористам через Украину. Фото: Zuma/TASS
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МИД Сирии обвинил США в поставке оружия террористам. Как заявил первый секретарь департамента международных отношений дипведомства арабской республики Алаа Дин Саид Хамдан, американцы «подпитывают оружием» боевиков таких запрещенных в России террористических группировок, как «Фронт ан-Нусру» и «Исламское государство» (ИГ).

По словам представителя Дамаска, за годы конфликта боевики получили сотни тонн вооружений. «Сотни тонн оружия были доставлены через иорданские порты, чтобы попасть на юг Сирии в руки террористов», - сказал дипломат, выступая во вторник, 4 сентября, на международной конференции в Москве.

Также он отметил, что для поставок Соединенные Штаты используют восточноевропейские страны, в том числе Украину и балканские государства, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Минобороны РФ обвинило США в подготовке боевиков в Сирии. Как тогда выяснилось, террористы, которые были взяты в плен при попытке прорваться в район Пальмиры, признались, что к атаке их готовили инструкторы из США, а оружие и боеприпасы они получили с американской базы.

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