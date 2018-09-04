2018-09-04T17:35:04+03:00
Здоровье

Ученые рассказали, как питаться, чтобы не стареть

Калифорнийские исследователи пришли к выводу, что молодость поможет сохранить прием пиши в течение 10 часов в сутки
Ася РОМАНЧУК
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Ученые рассказали, как сохранить молодость с помощью едыУченые рассказали, как сохранить молодость с помощью едыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Если правильно питаться, то можно сохранить молодость и красоту, уверены ученые из Калифорнии. Для этого нужно разбить весь суточный рацион на небольшие порции и принимать их в течении 10 часов, а оставшееся время – 14 часов – обойтись без пищи.

Эта схема поможет избежать ожирения, наладит метаболизм и улучшит самочувствие, резюмируют исследователи из Института Солка.

- Многие жители Земли питаются неправильно. Утром кофе, ужин через 14-15 часов. А если взять за правило 10-часовой день для еды, то это приведет к улучшению здоровья, - отмечает профессор биологии Сатчитананда Панда.

В подтверждение своих слов исследователь приводит результаты опыта над лабораторными мышами.

Во время эксперимента у грызунов были отключены гены, отвечающие за биологические процессы, зависящие от смены дня и ночи. Одна группа испытуемых не была ограничена в еде, а рацион других был доступен только 10 часов, но в не ограниченном количестве.

В итоге первая группа начала страдать от ожирения и диабета, появились проблемы с печенью.

Вторая группа потребляла аналогичное количество калорий, но чувствовала себя лучше, никаких проблем со здоровьем не отмечалось.

В заключении ученые отмечают, что придем пищи в течении 10 часов позволит избежать старческих заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, рак и деменция, так как с возрастом ухудшается работа биологических часов, - пишет «Утро.ру».

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