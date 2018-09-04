2018-09-04T18:25:28+03:00
Политика

В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человек

По некоторым данным, Киев готовится к наступательной операции на юге Донбасса
Дарья ИВАШКИНА
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В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человекВ ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человекФото: REUTERS
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В Донецкой народной республике (ДНР) заявили о формировании ударной группы вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, это свидетельствует о том, что в настоящее время Киев готовится к атаке на мариупольском направлении.

По некоторым данным, в состав украинской ударной группы вошли бригады морской пехоты и десантников, а также части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады. По словам Басурина, в общей сложности речь идет о 12 тысячах военнослужащих ВСУ. «Общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в ДНР рассказали об украинских самолетах, летающих на линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом министр обороны народной республики Владимира Кононова выразил мнение о том, что при помощи авиации украинские силовики пытаются спровоцировать донецких ополченцев нарушить режим тишины.

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