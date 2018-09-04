2018-09-04T19:07:38+03:00
В мире

В Германии полиция штурмовала квартиру из-за замеченного в окне автомата из Lego

Необычный случай произошел в городе Людвигсхафен
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Германии полиция штурмовала квартиру из-за замеченного в окне автомата из LegoВ Германии полиция штурмовала квартиру из-за замеченного в окне автомата из LegoФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 сентября, появилась информация о необычном случае, произошедшем в немецком городе Людвигсхафен. Как стало известно, там в минувший понедельник полиция взяла штурмом квартиру, в окне которой местные жители заметили «человека с автоматом».

Между тем оружие оказалось игрушечным, это был автомат, собранный из конструктора Lego. Правда, выяснилось это уже после штурма, сообщает Deutsche Welle.

Также правоохранители установили, что в квартире проживают двое молодых людей, одному из которых 19 лет, а другому - 23 года. По данным стражей порядка, накануне младший из жильцов сделал из Lego автомат и в шутку показал его из окна. В результате же шутка обернулась для молодого человека реальным расследованием, начатым в отношении него местной полицией.

Кстати, отметим, Lego так популярен во всем мире, что за 60 лет существования этого конструктура из него, кажется, сделали уже все. А ранее в этом году появилась информация о том, что компания Илона Маска даже планирует продавать Lego-подобные кирпичи для строительства домов. Речь идет о блоках, которые «сцепляются» в единое целое, позволяя конструировать здания без использования цемента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием яда
«Нафтогаз» оценил пени за неуплату «Газпромом» долга в $100 млн
В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человек
Пользователи сообщили о сбое в работе Youtube
Российского журналиста не пустили в Грузию
Ученые рассказали, как питаться, чтобы не стареть
МИД Сирии обвинил США в поставках оружия террористам через Украину
Верховный суд Греции постановил выдать Винника России
Суд Киева продлил арест Савченко до 30 октября
В сети появился финальный трейлер нового "Хищника"
Посол Украины в Германии назвал невысоким шанс, что ЕС остановит "Северный поток — 2"
Порошенко: Австрия может взять "шефство" над частью Донбасса
Набиуллина: появились факторы в пользу повышения ключевой ставки
Украина возбудила уголовные дела против немецких депутатов из-за посещения Крыма
В ЮАР столкнулись два поезда, пострадали около 100 человек
Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель
Песков отреагировал на слова Трампа об операции в сирийском Идлибе
На заседании контактной группы Россия потребует международного расследования гибели Захарченко
«У нас очень хорошая память»: Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
В парижском аэропорту Ле-Бурже ограбили на миллион евро семью российских туристов
Ростуризм разъяснил клиентам «Натали Турс», как получить компенсации
Тайфун в Японии: пять человек пострадали, один погиб
Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы
Назван ТОП-10 самых продаваемых пикапов в мире