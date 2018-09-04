В Германии полиция штурмовала квартиру из-за замеченного в окне автомата из Lego

СЕГОДНЯ 18:56 2018-09-04T19:07:38+03:00

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Во вторник, 4 сентября, появилась информация о необычном случае, произошедшем в немецком городе Людвигсхафен. Как стало известно, там в минувший понедельник полиция взяла штурмом квартиру, в окне которой местные жители заметили «человека с автоматом».

Между тем оружие оказалось игрушечным, это был автомат, собранный из конструктора Lego. Правда, выяснилось это уже после штурма, сообщает Deutsche Welle.

Также правоохранители установили, что в квартире проживают двое молодых людей, одному из которых 19 лет, а другому - 23 года. По данным стражей порядка, накануне младший из жильцов сделал из Lego автомат и в шутку показал его из окна. В результате же шутка обернулась для молодого человека реальным расследованием, начатым в отношении него местной полицией.

Кстати, отметим, Lego так популярен во всем мире, что за 60 лет существования этого конструктура из него, кажется, сделали уже все. А ранее в этом году появилась информация о том, что компания Илона Маска даже планирует продавать Lego-подобные кирпичи для строительства домов. Речь идет о блоках, которые «сцепляются» в единое целое, позволяя конструировать здания без использования цемента.