2018-09-04T19:27:55+03:00
Политика

«Нафтогаз» оценил пени за неуплату «Газпромом» долга в $100 млн

На Украине уверяют, что задолженность российского предприятия ежедневно растет на $500 тысяч
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» оценил пени за неуплату «Газпромом» долга в $100 млн«Нафтогаз» оценил пени за неуплату «Газпромом» долга в $100 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Нафтогазе» заявили, что долг российского «Газпрома» якобы ежедневно растет на 500 тысяч долларов «из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража».

При этом на украинском предприятии назвали и итоговую сумму «штрафных процентов». По словам коммерческого директора Юрия Витренко, объем пени уже составляет около 100 миллионов долларов.

«Уже примерно 100 миллионов долларов набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов», - сказал Витренко в интервью украинским СМИ, уточнив при этом, что проценты начисляются на основную сумму долга в 2,56 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в Европу. Между тем с учетом тех средств, которые Украина должна выплатить РФ, сумма была уменьшена до 2,56 миллиарда. Однако российское предприятие с этим решением не согласилась, а в начале марта направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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