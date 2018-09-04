2018-09-04T19:52:12+03:00
В мире

В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием яда

По данным Скотланд-Ярда, некое ядовитое вещество применили на улице Уэстборн-гроув
Дарья ИВАШКИНА
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В Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием ядаВ Лондоне три человека пострадали при атаке с использованием ядаФото: REUTERS
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Во вторник, 4 сентября, стало известно о химической атаки в Великобритании. По некоторым данным, нападение произошло на западе Лондона: некое ядовитое вещество применили на улице Уэстборн-гроув.

По сведениям местной полиции, в результате случившегося пострадали три человека: всем им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу.

Как уточнили стражи порядка, информация об инциденте поступила около 14:10 по местному времени (16:10 мск). Причем первоначально сообщалось об атаке с использованием кислоты.

Стоит отметить, что в настоящее время на месте происшествия все еще работают представители Скотланд-Ярда, ведется расследование. Между тем задержаний пока не было, пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя лондонской полиции.

Кстати, отметим, в Лондоне практически регулярно присходят нападения с использованием кислоты. К примеру, в июле за сутки в британской столице были совершены пять таких атак. По подозрению в совершении тех нападений были задержаны два подростка.

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