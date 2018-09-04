СЕГОДНЯ 20:06 2018-09-04T20:06:53+03:00

В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преступники избили жертв, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes

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В Москве добычей преступников стала сумка с деньгами. Разбойники отобрали портфель у своих жертв, а потом скрылись на иномарке.

ЧП произошло в Москве на Варшавском шоссе. Трое вооруженных бандитов напали на двух мужчин. Целью преступников стала сумка с деньгами, в которой находилось более одного миллиона рублей.

Разбойники избили своих жертв, было произведено несколько выстрелов из оружия. После нападения преступники скрылись с места на автомобиле Mercedes.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru писал, что туристы из России стали жертвами ограбления в окрестностях Парижа. Отдыхающие прилетели из Ниццы на частном самолете в парижский аэропорт Ле Бурже, где их ждал заранее арендованный Мерседес S-класса, принадлежащий частной компании. Вскоре после отдыхающие попали в аварию, которая оказалась спланирована заранее. Добычей преступников стали брендовые вещи, украшения и деньги на сумму, более миллиона евро