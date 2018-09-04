Трамп решил лично провести заседание Совбеза ООН

СЕГОДНЯ 21:19 2018-09-04T21:19:44+03:00

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Во вторник, 4 сентября, стало известно о намерении президента США Дональда Трампа лично провести заседание Совета Безопасности ООН «по важному региональному вопросу». Как уточнила постоянный представитель Соединенных Штатов во всемирной организации Никки Хейли, заседание, которое возглавит американский лидер, пройдет в конце сентября в рамках недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН.

«Трамп намерен провести встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам и возглавить сессию Совбеза по важному региональному вопросу, когда приедет в Нью-Йорк в конце сентября», - говорится в заявлении Хейли.

Причем журналистам уже удалось выяснить, какой «важный региональный вопрос» хочет обсудить хозяин Белого дома. «Темой заседания будет Иран», - сказал дипломатический источник ТАСС.

Напомним, открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 18 сентября.