СЕГОДНЯ 22:01 2018-09-04T22:43:45+03:00

Трех человек спасли при пожаре напротив мэрии Москвы Фото: кадр с видео

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Во вторник, 4 сентября, пожар вспыхнул в здании, расположенном напротив мэрии Москвы на Тверской улице. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 20:38 мск, а уже через шесть минут прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение.

При этом МЧСовцам удалось спасти трех жителей дома. «С помощью подъемных механизмов спасено три человека», - говорится в сообщении на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы,в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей.

- В результате пожара пострадали пятеро жильцов дома, в том числе двое несовершеннолетних.Все потерпевшие госпитализированы и им оказывается медицинская помощь, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Следователи рассматривают различные версии возгорания, в том числе замыкание проводки.

- Сейчас на месте проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в Следственном комитете по Москве.

Как рассказали пожарные, с верхних этажей людей пришлось эвакуировать - трех человек спустили С помощью подъемных механизмов.

- После ликвидации пожара, в доме продолжается проливка помещений. Для установки точной причины возгорания потребуется несколько дней, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МЧС по Москве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 27 августа произошел пожар в знаменитом «Доме на набережной» в Москве. Отмечалось, что возгорание началось на летней веранде, расположенной на 11 этаже здания. Между тем тогда также обошлось без пострадавших.