Трех человек спасли при пожаре напротив мэрии Москвы
Во вторник, 4 сентября, пожар вспыхнул в здании, расположенном напротив мэрии Москвы на Тверской улице. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Как уточнили в МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 20:38 мск, а уже через шесть минут прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение.
При этом МЧСовцам удалось спасти трех жителей дома. «С помощью подъемных механизмов спасено три человека», - говорится в сообщении на сайте столичного главка спасательного ведомства.
Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы,в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей.
- В результате пожара пострадали пятеро жильцов дома, в том числе двое несовершеннолетних.Все потерпевшие госпитализированы и им оказывается медицинская помощь, - сообщили в Следственном комитете по Москве.
Следователи рассматривают различные версии возгорания, в том числе замыкание проводки.
- Сейчас на месте проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в Следственном комитете по Москве.
Как рассказали пожарные, с верхних этажей людей пришлось эвакуировать - трех человек спустили С помощью подъемных механизмов.
- После ликвидации пожара, в доме продолжается проливка помещений. Для установки точной причины возгорания потребуется несколько дней, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МЧС по Москве.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 27 августа произошел пожар в знаменитом «Доме на набережной» в Москве. Отмечалось, что возгорание началось на летней веранде, расположенной на 11 этаже здания. Между тем тогда также обошлось без пострадавших.
В здании напротив мэрии Москвы произошел пожар.МЧС сообщает, что три человека спасены, обстановка спокойная.