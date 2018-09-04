2018-09-04T22:52:59+03:00
Экономика

Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлн

Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки
Дарья ИВАШКИНА
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Рыночная стоимость Amazon превысила $1 трлнРыночная стоимость Amazon превысила $1 трлнФото: EAST NEWS
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Как стало известно, рыночная стоимость Amazon превысила триллион долларов.

На торгах во вторник, 4 сентября акции интернет-ритейлера подорожали на 1,9% - до 2050,27 доллара, что и позволило Amazon стать второй американской компанией, чья капитализация достигла триллиона.

Стоит отметить, что с начала года созданная Джеффом Безосом компания выросла в цене на 75%: в январе ее стоимость оценивалась всего 600 миллионов долларов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа отметки в триллион долларов достигла рыночная капитализация Apple. В результате IT-гигант стал первой американской компанией, добившейся такой оценки.

Однако первым предприятием в мире, которому удалось добраться до триллиона, стала китайская нефтяная госкорпорация Petrochina. Таких высот она достигла еще в ноябре 2007 года.

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