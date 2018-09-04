ОЗХО подтвердила: при отравлении в Эймсбери было применено то же вещество, что и в Солсбери

4 Сент. 23:37 2018-09-04T23:40:56+03:00

ОЗХО подтвердила, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали Фото: REUTERS

Эксперты Организации не смогли установить, это нервно-паралитическое вещество было из одной партии или из разных

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Два британца в Эймсбери пострадали от того же химического вещества, что и бывший шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери, подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) после многочисленных анализов и тестов.

В обнародованном во вторник, 4 сентября, заявлении ОЗХО говорится, что результаты исследования экологических и биометрических образцов, проведенного экспертами в лабораториях Организации, «подтвердили выводы Великобритании относительно характера химического вещества, которое привело к отравлению двух человек в Эймсбери и смерти одного из них».

«Химическое вещество имеет токсичное действие, аналогичное нервно-паралитическому агенту», - отмечают авторы доклада, уточняя, что это «то же самое вещество, что было обнаружено в биометрических и экологических образцах, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Николаса Бейли 4 марта 2018 года в Солсбери».

В документе подчеркивается, что экспертам «из-за неизвестных условий хранения этой склянки, а также того факта, что экологические образцы, отобранные после отравления Скрипалей и Николаса Бейли, были подвергнуты влиянию окружающей среды и влаги, ОЗХО не смогла установить, было ли вещество из одной синтезированной партии», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дон Стерджесс и Чарльз Роули были обнаружены в своем собственном доме с признаками отравлениями еще в конце июня, а 8 июля женщина скончалась в больнице. Именно в ее организме была обнаружены наибольшая концентрация яда. Мужчина же пришел в сознание на следующий день.

Позже в ходе расследования британские правоохранители нашли в доме Роули флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество. Вероятнее всего, Стерджес сама нанесла яд на себе запястья.

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Аббас ДЖУМА

К расследованию отравления мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей». И хоть о «следе Кремля» пока прямо не говорится, в СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей Эймсбери отравили тем же веществом, что и британского шпиона и его дочь (подробности).