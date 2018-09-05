Лавров: В отношениях России и США нарастает конфронтация

СЕГОДНЯ 00:58 2018-09-05T00:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что между нашей страной и США нарастает конфронтация, о чем свидетельствуют русофобская риторика и наращивание военной инфраструктуры НАТО у российских границ.

«Если брать накал политических страстей, риторики, которые выходят за рамки того, что считалось дипломатическими приличиями совсем недавно, то да, конфронтация и напряженность нарастают», - сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава МИД отметил, что «США инициировали продвижение НАТО к нашим границам уже не просто в виде приема в альянс новых стран из числа соседей Российской Федерации, но в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах».

«Мы реагируем уже, реагируем точечно. Прежде всего в отношении персонажей, которые занимаются русофобской риторикой и русофобскими действиями», - сказал Сергей Лавров.

А вот насчет «каких-то более жестких реакций», как выразился российский дипломат, «я понимаю искушение нормального человека выместить праведный гнев» в отношении тех, кто это творит, но нельзя действовать безрассудно.

«Андрей Громыко, великий советский министр иностранных дел, как-то сказал, что десять лет переговоров лучше одного дня войны. И он был прав, я, по крайней мере, так считаю», - подчеркнул Сергей Лавров.