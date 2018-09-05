Лавров: В госперевороте на Украине виноват Запад, а теперь США вооружают Киев

СЕГОДНЯ 01:24 2018-09-05T01:32:07+03:00

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Запад ведет себя нечестно и неприлично, обвиняя Москву и вводя антироссийские санкции из-за госпереворота на Украине в феврале 2014 года, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши западные партнеры нам это вменяют в вину. Я исхожу из того, что они поступают нечестно, потому что вина как раз лежит на них. Они с таким трудом заставили оппозицию и нас уговорили убедить Януковича подписать соглашение 20 февраля 2014 года, они это соглашение подписали как гаранты, а наутро сказали — «Янукович уехал в Харьков, извините». Так дела не ведут», - сказал глава МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он добавил, что «срывать зло на нас за то, что они оказались либо не способны, либо заранее готовили такой сценарий, и обкладывать нас санкциями — не очень прилично».

Сергей Лавров также осудил нынешнюю американскую политику в отношении Украины. Он напомнил, что США поставляют Киеву оружие и тренируют бойцов ВСУ.

«Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко. Эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы совсем недавно – снова прошла информация – направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие», - рассказал российский дипломат.

Как подчеркнул министр, такая политика Соединенных Штатов увеличивает риск военной конфронтации, что «абсолютно неприемлемо» для России.

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