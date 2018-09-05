Спикер ВР Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом

СЕГОДНЯ 02:39 2018-09-05T03:01:14+03:00

При этом Парубий отметил, что он сам «огромный сторонник прямой демократии», позволяющей манипулировать людьми

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Очередное доказательство того, что новые киевские власти идеализируют фашизм и сами – настоящие нацисты. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, один из активнейших участников «Евромайдана» в 2013 – 2014 годах, в эфире телеканала ICTV назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом.

«Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», - заявил он.

Парубий сообщил, что он сам «огромный сторонник прямой демократии», методы которой «изучал на научном уровне», и подчеркнул, что она позволяет манипулировать людьми.

Стоит отметить, что эти откровения из уст народного избранника прозвучали в студии ток-шоу «Свобода слова», когда он комментировал возможность принятия на Украине закона о референдумах.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в апреле депутат из Львова, учительница истории Марьяна Батюк в соцсетях поздравила Гитлера с днем рождения, назвав его «великим человеком». А в мае широкой публике стало известно, что консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец считает честью быть фашистом.

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