Эрдоган об особой важности сотрудничества Турции с Россией на фоне ситуации в Сирии

СЕГОДНЯ 05:23 2018-09-05T05:36:51+03:00

Турецкий президент считает, что возможная операция правительственных войск в Идлибе приведет к гуманитарной катастрофе

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Тесное взаимодействие Турции с России по Сирии особенно важно на фоне угрожающей гуманитарной катастрофой ситуации в провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Там три с половиной миллиона человек... Если в Идлибе полетят ракеты, погибнет много людей, и первым местом, куда направится поток беженцев, будет Турция. Сейчас очень важно сотрудничество с Россией», - приводит его слова Haberturk.

Эрдоган также выразил надежду на то, что на трехсторонней встрече президентов Турции, России и Ирана в Тегеране «удастся предотвратить непропорциональные действия» правительственных войск Сирии в этой провинции – единственном регионе страны, остающемся под контролем боевиков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе. Хозяин Белого дома заявил, что «россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку», если примут в этом участие.

Накануне, 3 сентября, глава МИД Сирии Валид Муаллем подтвердил возможность провокаций с химоружием в Идлибе и рассказал о предстоящей операции в провинции, обусловленной необходимостью противостоять террористам.