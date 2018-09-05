Эрдоган об особой важности сотрудничества Турции с Россией на фоне ситуации в Сирии
Тесное взаимодействие Турции с России по Сирии особенно важно на фоне угрожающей гуманитарной катастрофой ситуации в провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Там три с половиной миллиона человек... Если в Идлибе полетят ракеты, погибнет много людей, и первым местом, куда направится поток беженцев, будет Турция. Сейчас очень важно сотрудничество с Россией», - приводит его слова Haberturk.
Эрдоган также выразил надежду на то, что на трехсторонней встрече президентов Турции, России и Ирана в Тегеране «удастся предотвратить непропорциональные действия» правительственных войск Сирии в этой провинции – единственном регионе страны, остающемся под контролем боевиков.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе. Хозяин Белого дома заявил, что «россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку», если примут в этом участие.
Накануне, 3 сентября, глава МИД Сирии Валид Муаллем подтвердил возможность провокаций с химоружием в Идлибе и рассказал о предстоящей операции в провинции, обусловленной необходимостью противостоять террористам.
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