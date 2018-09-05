Спецпрокурор по «делу России» уже не настаивает на личной явке Трампа на допрос

СЕГОДНЯ 06:44 2018-09-05T06:56:08+03:00

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Спецпрокурор США по так называемому «делу России» Роберт Мюллер больше не настаивает на том, чтобы глава государства Дональд Трамп лично явился к нему на допрос и согласился принять письменные показания хозяина Белого дома о приписываемом нашей стране «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, адвокаты Трампа получили соответствующее письмо из офиса Мюллера. Отмечается, что президенту США предстоит также в письменном виде ответить на вопросы спецпрокурора о вымышленном «сговоре» с Москвой.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что дело о якобы имевшем место сговоре Дональда Трампа и российских властей во время предвыборной гонки 2016 года по существу завершено.

Кстати, список подготовленных Робертом Мюллером вопросов, которые тот намерен задать Дональду Трампу при допросе по делу о «российском вмешательстве», американские СМИ опубликовали еще в мае.