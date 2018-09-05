2018-09-05T07:12:47+03:00
Москва

Погода в Москве на 5 сентября 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 5 сентября 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В среду в Москве ожидается до 27 градусов теплаВ среду в Москве ожидается до 27 градусов теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на среду, 5 сентября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +25 до +27 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг, 6 сентября, температура воздуха составит 11...13 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 23 до 25 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 7 сентября, также дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи обещали, что первая рабочая неделя сентября будет в Москве теплой. Сохранятся летние температурные показатели.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео: США рассчитывают, что ситуация вокруг Идлиба урегулируется мирным путем
В АРБ говорят, что фальшивые купюры в 5000 рублей появились сразу после их выпуска
В России рассмотрят возможность установить минимальную цену на пиво
Спецпрокурор по «делу России» уже не настаивает на личной явке Трампа на допрос
Жертвами тайфуна «Джеби» в Японии стали 10 человек, более 300 пострадали
Эрдоган об особой важности сотрудничества Турции с Россией на фоне ситуации в Сирии
В Интернете появилось видео удара израильских ВВС по Сирии
Постпред США при ООН: Трамп никогда не обсуждал возможность убить Асада
Сбербанк не ограничивал прием пятитысячных купюр в банкоматах
Лавров рассказал, как США наказывают долларом неугодных
Спикер ВР Украины назвал Гитлера «самым большим» демократом
Со Стивена Сигала и Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах