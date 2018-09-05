Погода в Москве на 5 сентября 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:12 2018-09-05T07:12:47+03:00

В среду в Москве ожидается до 27 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 5 сентября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на среду, 5 сентября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +25 до +27 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на четверг, 6 сентября, температура воздуха составит 11...13 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 23 до 25 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 7 сентября, также дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов со знаком «плюс», днем — от 23 до 25 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи обещали, что первая рабочая неделя сентября будет в Москве теплой. Сохранятся летние температурные показатели.