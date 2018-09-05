2018-09-05T08:03:18+03:00
Экономика

В АРБ говорят, что фальшивые купюры в 5000 рублей появились сразу после их выпуска

Вице-президент Ассоциации российских банков посоветовал сохранять все чеки о проведенных операциях, чтобы не терять деньги, если попалась подделка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вброс затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки купюрВброс затронул только старые банкоманты, у которых нет современных устройств для проверки купюрФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одна из самых обсуждаемых в России тем последних дней – массовый вброс фальшивых пятитысячных банкнот, из-за чего некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, о вбросе подделок компания NCR – производитель популярных банкоматов – предупредила отечественные банки еще на прошлой неделе. Отмечалось, что проблема коснулась только старых аппаратов, у которых нет современных устройств для проверки купюр. Ситуацию прокомментировал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

.«Не думаю, что это первый подобный случай, о котором говорит NCR. Фальшивки появились сразу же, как только банкноты этим номиналом были выпущены. И даже некоторые банки отказывались принимать эти купюры, потому что их банкоматы пятитысячные не распознавали», - сказал он в беседе с НСН.

По словам Эльмана Мехтиева, история развития банкнот и фальшивок — «это как щит и меч»: когда щит усиливается, против него находится и новое оружие. Он отметил, что это постоянная гонка, обеспечивающая прогресс.

Вице-президент АРБ дал совет: чтобы свести к минимуму потери из-за вдруг попавшейся подделки, нужно сохранять все чеки о проведенных операциях. Мехтиев уточнил, что у каждого банка прописана стандартная процедура, что нужно делать, когда обнаруживается фальшивая купюра.

«Если смотреть со стороны клиента, то не уверен, что фальшивка обнаруживается сразу. Как правило, человек пытается расплатиться. И когда эта ситуация возникает, нужно точно и четко описать все свои действия, доказать, в том числе, и квитанцией, что эти деньги получены в банке. Но всё это сложно, конечно», - подытожил Эльман Мехтиев.

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Один из крупных производителей банкоматов в России - компания NCR - на прошлой неделе забила тревогу. Мошенники нашли слабое звено в некоторых банкоматах старых моделей и воспользовались этим, «накормили» их фальшивыми пятитысячными на миллионы рублей (подробности).

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