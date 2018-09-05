Помпео: США рассчитывают, что ситуация вокруг Идлиба урегулируется мирным путем

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-05T08:05:43+03:00

По словам госсекретаря США, Трамп напомнил своим сообщением в Twitter об обязательствах российской стороны по зонам деэскалации в Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирный путь урегулирования ситуации вокруг сирийского Идлиба.

Он отметил, что провел много бесед с партнерами и другими заинтересованными сторонами, включая министров иностранных дел России и Турции.

"Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", — сказал Помпео на борту самолета по пути в Пакистан.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал "большой гуманитарной ошибкой"

возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб при участии России и Ирана. Он призвал не допустить этой ситуации.

Помпео добавил, что Трамп напомнил своим сообщением в Twitter об обязательствах российской стороны по зонам деэскалации в Сирии.

"Русские дали обязательство, заявив, что это было зоной деэскалации и этом будет решено через женевский процесс. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить о данных ими обязательствах", — заявил госсекретарь США.

Отметим, что территория Идлиба сейчас практически не контролируется сирийскими, там находятся боевики вооруженной оппозиции. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о готовящейся провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия.