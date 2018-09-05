Помпео: США рассчитывают, что ситуация вокруг Идлиба урегулируется мирным путем
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирный путь урегулирования ситуации вокруг сирийского Идлиба.
Он отметил, что провел много бесед с партнерами и другими заинтересованными сторонами, включая министров иностранных дел России и Турции.
"Мы надеемся, что это можно будет решить дипломатическим путем", — сказал Помпео на борту самолета по пути в Пакистан.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал "большой гуманитарной ошибкой"
возможное наступление сирийской армии в провинции Идлиб при участии России и Ирана. Он призвал не допустить этой ситуации.
Помпео добавил, что Трамп напомнил своим сообщением в Twitter об обязательствах российской стороны по зонам деэскалации в Сирии.
"Русские дали обязательство, заявив, что это было зоной деэскалации и этом будет решено через женевский процесс. Я думаю, что твит президента был попыткой напомнить о данных ими обязательствах", — заявил госсекретарь США.
Отметим, что территория Идлиба сейчас практически не контролируется сирийскими, там находятся боевики вооруженной оппозиции. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о готовящейся провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия.